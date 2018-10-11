Бывший СССР
 
Последние новости
США запретили все полеты F-35
Бельгийский истребитель сожгли во время техобслуживания
Американскую модель застрелили за рулем
Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США
Коровы затоптали спасавшего собаку старика
Отец Нурмагомедова отказался наказывать сына
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Лишенные табака туркмены перешли на поштучную покупку сигарет с рук
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Новости партнеров

В Белоруссии запретили речoвку «Кто не скачет, тот москаль!»

Перейти в «Мою Ленту»

Кричалка «Кто не скачет, тот москаль!» была признана в Белоруссии экстремистской, и ее запретили цитировать. Об этом на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня», учредителем которой является администрация президента республики, сообщил главный редактор журнала «Спецназ» Андрей Дементьевский.

По его словам, еще в 2015 году после оппозиционного митинга Республиканская экспертная комиссия Белоруссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма изучила текст «той самой русофобской речовки, что прозвучала совсем недавно на секторе В-12».

Очевидно, Дементьевский имеет в виду лозунг «Кто не скачет, тот москаль!», скандируемый болельщиками сборной Белоруссии на матче матча Лиги наций со сборной Сан-Марино. Через несколько дней Белорусская федерация футбола «с огорчением констатировала, что 8 сентября на стадионе "Динамо" на секторе В-12 активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка».

Весной 2015 года речовка была внесена в Республиканский список экстремистских материалов, добавляет журналист, хотя в списке, опубликованном «СБ. Беларусь сегодня» в апреле 2017 года, подобный лозунг не значится. При этом, указывает Деметьевский, после митинга 2015 года наказанными по антиэкстремистской статье административного кодекса республики стали не скандировавшие, а лишь распространившие в интернете кадры с митинга (с так называемого Дня воли 25 марта — когда отмечается годовщина провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году).

Однако после сентябрьского матча сборных Белоруссии и Сан-Марино, по словам журналиста, суд Центрального района Минска, взяв за основу своего решения прежнее заключение Республиканской экспертной комиссии, постановил расширить границы санкций антиэкстремистской статьи за оскорбительные кричалки «наподобие той, что с плясками прозвучала на матче Беларусь-Сан–Марино».

«Эксперты (историки, филологи, правоведы, политологи) пришли к выводу: "Текст речовки возможно расценивать как информацию, которая может способствовать разжиганию национальной вражды или розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности в том числе, поскольку в тексте слово "москаль" используется как неофициальный этноним представителей русской национальности и имеет выраженный отрицательно–коннотативный оттенок"», — утверждает Дементьевский.

Наказания в виде штрафов либо административных арестов последуют при любом цитировании этого текста и воспроизведении. После решения суда, вступившего на днях в силу, за любое цитирование или озвучивание кричалки налагаются штрафы или административные аресты.

«Кто не скачет, тот москаль!» — лозунг, ставший популярным во время Евромайдана, протестных акций 2014 года в Киеве, которые закончились сменой власти на Украине. Активно использовался националистами.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Какой футбол нам нужен
В Белоруссии отреагировали на кричалку «Кто не скачет, тот москаль»
Белорусы прокричали «Кто не скачет, тот москаль!» во время матча Лиги наций
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03 9 октября

Большой раскол

Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
15:44Сегодня

Порошенко оценил массовое исполнение украинского гимна в ухо Скабеевой

15:28Сегодня

Белорусы поймали российского террориста

17:38Сегодня

Литва узаконила лекарства с коноплей

Бывший СССР00:02 4 октября

«Их надо выкорчевать!»

В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
13:40Сегодня

США распекли Россию за страдания жителей Донбасса

19:5910 октября

Венгрия потребовала от посла Украины объясниться лично

16:50Сегодня

Венгрия уличила Украину во лжи

Бывший СССР00:01 7 октября

«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»

В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
17:4010 октября

Украинская армия заняла новые позиции в Донбассе

12:57Сегодня

Пашинян добился своего и приготовился к отставке

15:3110 октября

Поклонскую заподозрили в нарушении обычаев войны

Россия
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Суд в Томске признал противозаконной работу журналиста на митинге
В России за день подали в отставку главы трех регионов
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Британцы устроили разборки с кирпичами на оживленной дороге
Бельгийский истребитель сожгли во время техобслуживания
Мелания Трамп сочла себя самым затравленным человеком в мире
Заподозренных в связях с ИГ россиян задержали в Турции
Похищен самый молодой миллиардер Африки
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Белорусы поймали российского террориста
Литва узаконила лекарства с коноплей
США распекли Россию за страдания жителей Донбасса
Венгрия уличила Украину во лжи
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Одна из крупнейших платежных систем сообщила об утечке данных
Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»
Американская экономика запустила принцип домино и обвалила мир
Названы лучшие страны для работы
Корпорация МСП приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава»
В России нашли зарплаты европейского уровня
Все материалы
Силовые структуры
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
«Там была мясорубка»
Силовики жестоко подавили бунт в омской колонии. Кто и почему его устроил?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Татарстане задержали лидеров террористической организации
Следователи завели дело после аварии на «Союзе»
Полковника Службы внешней разведки нашли мертвым в Москве
Ответственного за госавиацию в России потребовали арестовать
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
США запретили все полеты F-35
Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии
Разрушение «Союза» показали на видео
У экипажа «Союза» нашли проблемы со здоровьем
Все материалы
Спорт
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум
Следствие потребует арестовать Кокорина и Мамаева
Бывший зэк поведал об уготованной для Кокорина и Мамаева жизни в тюрьме
Кокорин пожаловался на назвавшего его мразью следователя
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись
«Монако» избавился от тренера
Все материалы
Культура
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Золотая смазка
Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
Две девушки разделись догола на лавке и обмазали себя джемом ради искусства
Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» совершил суицид в СИЗО
Главный арт-объект Перми пообещал жителям скорую смерть
Сыгравшая монахиню немка обнажилась перед полицейскими и попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
В сети вычислили виновника аварии «Союза»
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
«Роскосмос» отчитался об успешном запуске после аварии и подчистил концы
Новую защиту в Windows 10 обошли
Все материалы
Ценности
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Найден способ разгладить одежду без утюга
Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Российские аэропорты назовут именами великих
Все материалы
Из жизни
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех
Девушка потеряла память и забыла родных и любимую
Дьяволопоклонники принесли в жертву четверых ради выигрыша в лотерее
Из глаза достали 15-сантиметрового паразита
Все материалы
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Видео: Ламба за 28 млн
Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Insomnia: лучший мотоцикл
Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Volkswagen переделал Arteon в 500-сильный гоночный суперкар
Все материалы
Дом
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Без крыши
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Соблюдение ЗОЖ предложили сделать обязательным условием получения маткапитала
Бывшую сотрудницу полиции оштрафовали на 10 миллионов рублей за покупку квартиры
Все материалы