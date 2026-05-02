Пластический хирург назвал возможные операции Пугачевой

Хирург Сафонова: Пугачева могла сделать ринопластику и другие операции

Певица Алла Пугачева, предположительно, перенесла несколько пластических операций, в том числе вмешательство, которое приводит к так называемому «джокер-фейс». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова.

По словам врача, Примадонна, судя по всему, оперировалась в США. «Там эстетисты часто прибегают к методике, приводящей к «джокер-фейс», и Алла Пугачева пополнила эти ряды вместе с Мэг Райан, Кристи Бринкли и Деми Мур», — рассказала Сафонова. Она пояснила, что в американской практике популярно выделение мышцы от уголка губ и ее подтяжка к виску, что дает эффект «вечной улыбки».

Хирург также отметила, что певица, вероятно, сделала омолаживающую ринопластику. «Нос Аллы Пугачевой в молодости был достаточно длинным, а с возрастом должен был удлиниться еще. Но сегодня мы видим достаточно аккуратный нос, свидетельствующий об омолаживающей ринопластике», — объяснила Сафонова. Она не исключила, что одной из первых операций Примадонны была именно коррекция формы носа, а также предположила, что Пугачева могла делать вмешательство на глазах и бровях.

