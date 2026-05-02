06:00, 2 мая 2026

Хирург Сафонова: Пугачева могла сделать ринопластику и другие операции
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алла Пугачева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, предположительно, перенесла несколько пластических операций, в том числе вмешательство, которое приводит к так называемому «джокер-фейс». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова.

По словам врача, Примадонна, судя по всему, оперировалась в США. «Там эстетисты часто прибегают к методике, приводящей к «джокер-фейс», и Алла Пугачева пополнила эти ряды вместе с Мэг Райан, Кристи Бринкли и Деми Мур», — рассказала Сафонова. Она пояснила, что в американской практике популярно выделение мышцы от уголка губ и ее подтяжка к виску, что дает эффект «вечной улыбки».

Хирург также отметила, что певица, вероятно, сделала омолаживающую ринопластику. «Нос Аллы Пугачевой в молодости был достаточно длинным, а с возрастом должен был удлиниться еще. Но сегодня мы видим достаточно аккуратный нос, свидетельствующий об омолаживающей ринопластике», — объяснила Сафонова. Она не исключила, что одной из первых операций Примадонны была именно коррекция формы носа, а также предположила, что Пугачева могла делать вмешательство на глазах и бровях.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что не стал бы исполнять хиты певицы Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права.

    Последние новости

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Странный огненный шар заметили в небе над российском регионом

    Япония закупила российскую нефть с Сахалина

    Латвийские учителя испугались объяснять русскоязычному ребенку тему урока

    Пластический хирург назвал возможные операции Пугачевой

    Лавров обсудил с иранской стороной пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Стало известно о новой схеме с «перерасчетом» коммунальных платежей

    На Украине попытаются создать свой аналог Patriot

    Названы опасные для приема на голодный желудок продукты

    На Украине предупредили о новой провокации Зеленского

    Все новости
