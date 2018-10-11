В Кремле поблагодарили бога за выживших космонавтов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию корабля «Союз МС-10», которая произошла на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 11 октября.

«Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж», — сказал Песков.

Ранее в четверг международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз» отправилась с космодрома Байконур на МКС. Во время старта ракеты произошло внештатное отключение двигателей носителя. Экипаж совершил аварийное приземление в Казахстане.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов.

Перед стартом экипаж корабля благословил русский православный священник.

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) 10 октября 2018, 05:41

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