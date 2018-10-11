Американец решил взорвать себя в день выборов и прогорел

В американском городе Нью-Йорке полицейские арестовали мужчину, замышлявшего совершить теракт в Вашингтоне в день выборов. Об этом сообщает CBC News.

56-летний Пол Розенфельд планировал взорвать себя с помощью 90-килограммовой бомбы, которую изготовил сам. Акт должен был состояться в центре американской столицы в день промежуточных выборов в Конгресс.

Таким образом мужчина намеревался убить людей и привлечь внимание к недостаткам американской политической системы. В частности, его не устраивало, что чиновники в стране назначаются случайным образом.

По словам Розенфельда, он заказал большое количество черного пороха через интернет и сделал несколько тестовых бомб. Финальную версию полиция обнаружила в подвале его дома. Мужчина также отметил, что встроил специальные устройства в бомбу, чтобы взрыв убил и его самого.

В ФБР заявили, что Розенфельд вряд ли был членом более крупной террористической организации. Он предстал перед судом в Нью-Йорке впервые в среду, 10 октября. Если мужчину признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

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