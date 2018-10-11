Две девушки разделись догола на лавке и обмазали себя джемом ради искусства

Две англичанки разделись в центре Манчестера на лавке и обмазали друг-друга клубничным джемом. Представители полиции города заявили в Twitter, что это была художественная акция.

Вокруг девушек быстро образовалась толпа любопытствующих. Как сообщает «Би-би-си», полиция не задержала акционисток, но заставила их прикрыться одеялами. Видеозапись произошедшего опубликовало издание Metro.

В полиции выразили надежду на то, что подобные действия не превратятся во флешмоб.

Ранее 11 октября сообщалось, что немецкая актриса Антье Меннинг, обнажившаяся перед тремя мужчинами, которые оказались полицейскими в штатском, была оштрафована на 1200 евро.

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