В Киеве потеряли подарки Порошенко от США

Администрация президента Украины Петра Порошенко и Фонд президентов Украины не знают, где находятся подарки, которые глава государства получил от Белого дома. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода».

По данным издания, на инаугурации Порошенко в июне 2014 года вице-президент США Джо Байден подарил ему скульптуру орла из нержавеющей стали, которую оценивают в 600 долларов. Другой подарок — именное блюдо стоимостью 700 долларов — украинскому лидеру вручил американский президент Барак Обама в ходе визита Порошенко в США в сентябре 2014 года.

В ответ на запрос редакции администрация президента Украины прислала перечень подарков, полученных Порошенко на посту президента, в котором эти предметы отсутствуют. Глава Фонда президентов Украины Людмила Галаган также сообщила, что у них нет ни тарелки, ни скульптуры орла. Редакция отправила еще один запрос на имя Порошенко, однако ответа не получила.

Как пояснил юрист общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Цокур, глава государства должен в течение месяца после получения подарков передать их в администрацию президента, откуда их отправят в Фонд президентов Украины.

Юристы отметили, что в 2014 году чиновники могли получать подарки ценой не более 625 гривен (50 долларов по курсу украинских банков 2014 года). Совокупная стоимость всех подарков за год составляла 1218 гривен (95 долларов по тому же курсу), тогда как два презента от Белого дома в сумме стоили 1300 долларов. Если президент получает подарок стоимостью выше минимальной, это могут расценить как взятку. Рассматривать такие инциденты должно Национальное агентство по противодействию коррупции.

В издании отметили, что в отличие от других стран на официальном сайте президента Украины не публикуют данные о подарках, полученных главой государства, а также не оценивают их стоимость. Журналисты привели в пример ожерелье, которое Порошенко преподнес премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в 2017 году. Украшение оценили в 160 фунтов стерлингов, после чего Мэй выкупила его за собственные средства. Эту информацию можно найти на официальном сайте британского правительства.

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