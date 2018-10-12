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Мать закрыла дочь собой от разбившего машину града и спасла ей жизнь

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В австралийском штате Квинсленд женщина во время сильного града спасла грудного ребенка, заслонив его своим телом. Об этом сообщает ABC News.

Стихия застала 23-летнюю Фиону Симпсон (Fiona Simpson), когда она вела машину, в которой были ее четырехмесячная дочь и 78-летняя бабушка. Ей пришлось съехать на обочину из-за плохой видимости. «Я не видела ничего перед собой, даже разметку на дороге», — рассказывает она.

Неожиданно раздался грохот. Симпсон посмотрела назад и увидела, что заднее стекло разбито. Град и вода хлынули на заднее сиденье, где лежала ее дочь. Женщина бросилась к ней и прикрыла ее своим телом. Затем град выбил лобовое стекло, но помочь бабушке на пассажирском сиденье она уже не могла.

Симпсон приехала домой, когда град утих. От шока ее тело онемело, и она не чувствовала, что ее спину покрывают огромные синяки и ссадины. Бабушка тоже пострадала: одну руку град ободрал, другая почернела от многочисленных синяков. Пожилой женщине пришлось провести ночь в больнице. Девочка отделалась небольшими шишками.

«Только в скорой помощи до меня дошло, что если бы я не сделала этого, моя дочь могла получить серьезные травмы или погибнуть, — говорит Симпсон. — Могло случиться все что угодно».

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