Ставки по банковским вкладам выросли

Сбербанк второй раз за год повысил ставки по всем рублевым вкладам, передает РБК. Также о повышении ставок заявили в ВТБ.

Так, диапазон ставок Сбербанка на сегодняшний день составил от 3,4 до 5,15 процента. Также банк запустил новый продукт — промовклад «Рекордный» со ставками в диапазоне 6,5–7,15 процента, который можно открыть на срок от семи месяцев до полутора лет.

Отмечается, что решение связано с повышением Центробанком ключевой ставки, а также с общими тенденциями на рынке. Одновременно со Сбербанком поднять ставки решили в ВТБ — по промовкладам «Максимум» и «Максимум онлайн».

«Мы полагаем, что сейчас промовклады более востребованы, а вопрос привлечения и сохранения средств вкладчиков очень важен для нашего банка. В связи с чем было решено увеличить ставку именно по ним в среднем на 0,6 процентных пункта», — сообщила старший вице-президент банка Юлия Деменюк.

14 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5 процента годовых. В марте регулятор снизил процентную ставку на 0,25 процентных пункта, обосновывая это снижением инфляции, а в апреле на фоне новых санкций со стороны США ставку решили оставить без изменений.

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