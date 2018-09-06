Банки передумали задабривать россиян

Повышение ставок по вкладам российскими банками продлится недолго. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, передает ТАСС.

«Я не думаю, что это будет долгосрочная тенденция к повышению стоимости вкладов, это просто возвращение рыночного баланса спроса и предложения на вклады в норму», — отметил Поздышев.

По его словам, повышение ставок было связано с тем, что в банковском секторе начали заканчиваться средства, выделенные в рамках санации нескольких кредитных организаций в последние два года. Из-за этого банкам потребовались деньги населения.

В конце августа в десяти крупнейших российских банках было отмечено повышение ставок по вкладам — в среднем на 0,24 процентных пункта, до 6,559 процента годовых. Первыми о повышении объявили Сбербанк и Россельхозбанк, затем — Альфа-банк и ВТБ.

В начале сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора появились причины для повышения ключевой ставки впервые с 2014 года. Если это произойдет, ставки по вкладам и кредитам могут еще немного вырасти.

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