Выживаемость взрослых в России оказалась на уровне Афганистана

Россия заняла 122-е место из 157 в по уровню выживаемости взрослых и оказалась на одной ступени с африканскими странами. Об этом говорится в рейтинге Всемирного банка «Индекс человеческого капитала»,

В рамках проекта эксперты банка проанализировали данные по странам за 2017 год и подсчитали показатель выживаемости их взрослых жителей, то есть определили диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться человек при существующих условиях. Так, выяснилось, что в России только 78 процентов 15-летних граждан доживают до 60 лет. Аналогичные цифры были получены в отношении таких развивающихся стран, как Судан, Йемен, Афганистан, Папуа — Новая Гвинея и Коморские острова. На один процент лучше показатели у Танзании, Монголии, Кении, Эфиопии, Мадагаскара и Ботсваны.

Индекс человеческого капитала отражает уровень производительности труда молодых людей и состоит из пяти показателей: вероятность выживания детей до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; оценки по единому экзамену; выживаемость взрослого населения; процент детей, не имеющих задержек в развитии.

В общем рейтинге Россия заняла 34-е место за счет высоких показателей по остальным пунктам. Показатель выживаемости детей до пяти лет в стране – 99 из 100, длительность обучения – 13,8 года, хорошие результаты экзаменов. Недостаточный объем данных о доле детей с задержками в развитии не позволил Всемирному банку оценить этот критерий.

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