Объяснено появление в Кремле департамента по Украине

Создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 15 октября.

«Ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной. Это просто было приведено в соответствие с реальностью», — сказал Песков.

Ранее в понедельник агентство сообщило о создании Департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году сразу после событий Евромайдана — протестных акций, которые завершились государственным переворотом. Киев обвинял российскую сторону в участии в боевых действиях. В феврале украинские власти официально закрепили за Россией статус «страны-агрессора. Москва последовательно отвергает все обвинения и призывает Киев действовать в рамках минских соглашений для скорейшего урегулирования ситуации.

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