Ярош отозвал своих добровольцев с передовой в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины и лидер «Украинской добровольческой армии» (УДА), сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош заявил, что добровольцы УДА уходят с передовой в Донбассе. Об этом сообщает «Днiпроград».

«Как командующий УДА объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны "Украинской добровольческой армии" выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Война продолжается. И соответственно, пока будет продолжаться война, мы будем принимать в ней участие. Сегодня самое главное задание для УДА — это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», — сказал Ярош.

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Он отметил, что задача отрядов будет заключаться в «подготовке движения сопротивления» в каждой области. Кроме того, территориальные отряды должны будут объединить участников боевых действий, которых сейчас всеми способами разделяют «заинтересованные люди». «Мы видим, как после дембеля участников боевых действий начинают дербанить. Мы имеем множество АТОшных (АТО — антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях страны, официально завершена 30 апреля — прим. «Ленты.ру») организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть самым важным для Украины в настоящее время. Задача УДА — собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак», — подчеркнул Ярош.

По его словам, УДА также будет помогать государственным структурам не допустить в стране «российского реванша».

В июле Ярош объявил о наборе детей в школу диверсантов, которых планируется использовать против России. «Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России», — говорилось в заявлении депутата Рады.

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