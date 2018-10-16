ДНР и ЛНР оценили отход добровольцев Яроша с передовой

Уход бойцов «Украинской добровольческой армии» (УДА), сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», с передовой в Донбассе положительно повлияет на ситуацию на линии соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщили представители самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик.

«Их выход связан с началом борьбы за власть в преддверии президентских выборов на территории Украины. Возможен ряд провокаций на территории Украины с участием этих подразделений», — полагает побеседовавший с агентством представитель оперативного командования ДНР.

Материалы по теме Синдром Донбасса Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно

В ЛНР придерживаются схожей точки зрения. «Уход этих батальонов из зоны конфликта положительно отразится на нормализации ситуации [на линии соприкосновения]», — заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

По его мнению, заявление Яроша о том, что УДА будет собирать «всех, кто воевал, в единый ударный кулак», отрицательно скажется на криминогенной ситуации на Украине в преддверии выборов президента, запланированных на март 2019 года.

Об отзыве бойцов УДА с передовой Ярош объявил 14 октября. По его словам, добровольцы уйдут с передовой, но не выйдут из войны. «Война продолжается. И соответственно, пока будет продолжаться война, мы будем принимать в ней участие. Сегодня самое главное задание для УДА — это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», — указал он. Он отметил, что задача отрядов будет заключаться в «подготовке движения сопротивления» в каждой области Украины.

По его словам, УДА также будет помогать государственным структурам не допустить в стране «российского реванша».

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!