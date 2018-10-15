Названа причина поражения Макгрегора от Нурмагомедова

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, в интервью YouTube-каналу ESPN рассказал о причинах поражения ирландца в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, наша подготовка к бою с Нурмагомедовым несла слишком оборонительный характер. Конор — отличный атакующий боец. В прошедшем бою, когда он получал возможность атаковать, то это был не тот Конор, которого мы видели в поединке с Эдди Альваресом», — заявил Кавана.

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По мнению тренера, на Макгрегора повлияло то, что он не дрался почти два года. «Раньше я говорил, что это никак не повлияет на него. Однако теперь, прокручивая бой в голове, я понимаю, что простой сказался. Он просто не бил так же опасно, как и всегда», — добавил он.

Кавана отметил, что именно Нурмагомедов должен стать следующим соперником Макгрегора. «Он одержим этим, как после поражения от Нэйта Диаса», — сказал тренер.

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Российский боец провел удушающий прием в четвертом раунде, после чего Макгрегор признал поражение. После поединка ирландец заявил, что хочет провести бой-реванш.

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