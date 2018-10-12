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Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев

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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор временно отстранены от соревнований Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Срок их дисквалификации составляет как минимум десять дней и будет отсчитываться с 15 октября. Слушание по делу бойцов пройдет 24 октября. На нем Атлетическая комиссия штата Невада проголосует, нужно ли отстранять спортсменов на весь срок расследования.

После победы над Макгрегором дагестанский боец вырвался из октагона и набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а его секундант Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны и не получил чемпионский пояс в октагоне.

Россиянина не лишили титула из-за инцидента, однако заморозили выплату гонорара. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование в отношении Нурмагомедова, спортсмен может быть дисквалифицирован и оштрафован.

Президент UFC Дэйна Уайт также заявил, что разберется со спортсменами, которые напали на Макгрегора. В ответ Нурмагомедов поставил чемпионату ультиматум.

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