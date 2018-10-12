Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев

Бойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор временно отстранены от соревнований Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Срок их дисквалификации составляет как минимум десять дней и будет отсчитываться с 15 октября. Слушание по делу бойцов пройдет 24 октября. На нем Атлетическая комиссия штата Невада проголосует, нужно ли отстранять спортсменов на весь срок расследования.

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После победы над Макгрегором дагестанский боец вырвался из октагона и набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а его секундант Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны и не получил чемпионский пояс в октагоне.

Россиянина не лишили титула из-за инцидента, однако заморозили выплату гонорара. Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование в отношении Нурмагомедова, спортсмен может быть дисквалифицирован и оштрафован.

Президент UFC Дэйна Уайт также заявил, что разберется со спортсменами, которые напали на Макгрегора. В ответ Нурмагомедов поставил чемпионату ультиматум.

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