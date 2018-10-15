Поезд сбросил с путей застрявшую «Ниву»

Hue / Telegram

В Омской области возле станции «Карбышево-1» товарный поезд сбросил с путей «Ниву». Видео, сделанное очевидцем произошедшего, опубликовано в Telegram-канале HUE.

Водитель российского внедорожника заехал на насыпь, попытался пересечь железную дорогу вне оборудованного переезда и застрял. Попытки выбраться самостоятельно успехом не увенчались. Мужчине пришлось покинуть машину из-за приближающегося состава.

В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что инцидент произошел еще в воскресенье, 14 октября. За два дня до того, в том же регионе произошло столкновение поезда с другой «Нивой», в результате которого погиб водитель машины, пишет bk55.ru.

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