Врачи сделали укол умирающей девочке и отказались везти ее в больницу

В Пермском крае прибывшая на вызов бригада скорой отказалась госпитализировать восьмилетнюю девочку с высокой температурой, врачи сделали ей укол и уехали. Позже она умерла, сообщает пресс-служба управления регионального Следственного комитета.

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Ранее издание 59.ru писало, что после укола девочке стало хуже, на теле у нее появились синие пятна. Родители попытались повторно вызвать врачей, но в диспетчерской им сказали, что свободных машин нет, и посоветовали добираться в больницу самостоятельно. Медики поставили диагноз — менингококковая инфекция. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в реанимацию Центральной районной больницы города Верещагино, но спасти девочку не удалось.

В настоящее время СК начал проверку, чтобы установить обстоятельства и причины смерти ребенка. Отмечается, что уже проводятся судебные экспертизы.

По факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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