Налоговую нагрузку на жителей Подмосковья оставят без изменений

Поступления в бюджет Московской области от налога на недвижимость вырастут примерно на 300 миллионов рублей, заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Куракин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

Он подчеркнул, что рост налоговых поступлений обусловлен появлением новых объектов недвижимости. Налоговая нагрузка для жителей области останется на прежнем уровне или снизится, если речь идет об удаленных территориях, добавил Куракин.

«Мы отмечаем снижение до 20 процентов кадастровой стоимости земельных участков индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства дачного хозяйства граждан преимущественно на удаленных от МКАД территориях», — отметил Куракин.

При этом он подчеркнул, что прогноз по росту налоговых поступлений предварительный, так как кадастровая оценка пока не определена. Результаты кадастровой оценки утвердят в декабре.

В прошлом году сделки с недвижимостью принесли региональной казне свыше 80 миллионов рублей. Речь идет о поступлениях от реализации объектов, расположенных на территории города Москвы и находящихся в областной собственности.