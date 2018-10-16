Россиянка пойдет под суд за финансирование терроризма в Сирии

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за отправку денег зятю, воевавшему в Сирии на стороне боевиков. Об этом во вторник, 16 октября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как установило следствие, в период с февраля 2015-го по июль 2016 года женщина через банковские карты знакомых перевела родственнику свыше 500 тысяч рублей. Тот потратил деньги на покупку обмундирования и экипировки, необходимых для ведения боевых действий. По данным Regnum, мужчина воевал на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Женщине было предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Материалы уголовного дела переданы в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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