Российский зэк избил тюремщика из-за сигарет и попал на видео

В колонии строгого режима в Рязанской области осужденный избил конвойного, не разрешившего ему взять в камеру сигареты. Видео инцидента во вторник, 16 октября, публикует Следственный комитет в своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как осужденный бьет конвойного кулаком в лицо, отчего сотрудник колонии падает на пол. После этого в отношении отбывающего наказание было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено.

«Перед судом предстанет 37-летний житель Адыгеи, уже отбывающий наказание за изнасилование, разбойное нападение и дезорганизацию деятельности исправительного учреждения», — отметили в Следственном комитете.

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