Майский указ оказался под угрозой

Россия может не войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году, что предусмотрено свежим майским указом президента Владимира Путина. Об этом рассказал зампред и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, которого цитирует ТАСС.

«Может [не войти в пятерку крупнейших экономик], рост мировой экономики по всем опросам выше [прогноза Минэкономразвития — 3,2 процента]», — сказал Клепач.

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По его словам, изменения, происходящие в мировой экономике, усложняют поставленную президентом задачу. «Мировая экономика — она разная, у нас есть шанс догнать Германию, но есть та же самая Индонезия, которая растет достаточно быстро, и тогда мы будем шестыми или седьмыми [к 2024 году]», — отметил банкир.

Ранее похожие предположения высказывала Счетная палата. В своем заключении на проект федерального бюджета она указала, что его параметры ставят под сомнение исполнение майского указа в части вхождения в пятерку мировых экономик.

В майском указе президента говорится о необходимости войти в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году. Для этого потребуется обеспечить темпы экономического роста выше мировых с сохранением макроэкономической стабильности.

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