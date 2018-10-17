Найден способ выглядеть выше без каблуков

Эксперты моды назвали несколько трюков, которые позволят выглядеть выше, не надевая туфли на высоких каблуках. Об этом сообщает Footwear News.

Один из них — приобрести брюки или комбинезон в вертикальную полоску. Однако такой принт визуально удлинит ноги только в том случае, если штанины будут закрывать щиколотки.

Во-вторых, заменой каблукам могут стать остроносые туфли на плоской подошве: эта модель делает стопу длиннее. Ставшие популярными прошлым летом мюли обладают тем же эффектом: ноги кажутся длиннее благодаря открытым пяткам. Заменой им могут послужить туфли телесного цвета.

Также стоит отдавать предпочтение вещам с высокой посадкой: идеально подойдут юбка-карандаш или джинсы с завышенной талией.

Последний трюк — облегающие сапоги выше колен. Эту обувь порекомендовали носить с юбкой или платьем, длина которого прикроет их окантовку.

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В сентябре американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер заметили в Париже в белых туфлях с вытянутым мыском и открытой пяткой. Эксперты назвали эту модель туфель новой it-обувью (дорогой и стопроцентно узнаваемой — прим. «Ленты.ру») следующего года.

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