Просившие Путина ввести войска австрийцы-подпольщики пошли под суд

В Австрии судят членов подпольной организации «Конфедерация Австрия». Они отрицали современное австрийское государство, хотели свергнуть власть с помощью военных и пытались обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила газета Wiener Zeitung.

14 человек предстали перед судом по обвинению в подстрекательстве к государственной измене. Среди них — самопровозглашенный президент организации Моника Унгер. По данным прокуратуры, обвиняемые планировали создать «переходное правительство» и руками военных арестовать представителей власти: с этой целью они в прошлом году подготовили 216 «ордеров на арест».

Когда привлечь военных не удалось, глава «Конфедерации Австрия» написала письмо Путину, в котором просила его ввести войска в Австрию. В 2017 году члены организации стали рассылать австрийским политикам письма с угрозами, а также планировали захватить суд в Граце и вершить «народное правосудие». «Президента» Унгер и еще 26 человек задержали в апреле 2017 года в результате полицейских рейдов по всей стране.

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По словам Унгер, цель ее организации состоит в том, «чтобы всем людям было хорошо и не приходилось постоянно бороться за существование». Новое государство должно было стать «государством для людей из плоти и крови», а не «обществом капитала», которым, как она считает, является нынешняя Австрия. Ранее женщина была членом ультраправой «Австрийской партии свободы».

По данным газеты Tiroler Tageszeitung, в стране насчитывается примерно 2700 сторонников подпольной организации. Ее главу, помимо антигосударственной измены, обвиняют в мошенничестве — члены «Конфедерации Австрия» платили различные взносы, значительная часть которых оставалась у Унгер — за пять месяцев она собрала более 37 тысяч евро.

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