В переработку твердых коммунальных отходов в Арктике вложат 1,8 миллиарда рублей

Инвестиции в первый в Арктике экотехнопарк по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) составят более 1,8 миллиарда рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе реализующей проект компании «Управление отходами».

В организации добавили, что это первый подобный проект в арктической зоне. После ввода объекта в эксплуатацию планируется нанять 200 человек персонала.

Сейчас экотехнопарк состоит из уже построенных в Кольском районе Мурманской области полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 180 тысяч тонн в год. В будущем будут созданы три мусороперегрузочных станции в Североморске, Александровске и Заполярном.

Открытие экотехнопарка позволит решить проблему накопившихся в регионе отходов. Сейчас в области насчитывается более 500 несанкционированных свалок. Ежегодно количество твердых коммунальных отходов здесь увеличивается 314 тысяч тонн. Переработкой мусора занимаются на 18 объектах, но некоторые из них построены без учета экологических, санитарных и противопожарных требований.

Ранее в «Управлении отходами» говорили, что в 2020 году на полигоне появится печь низкотемпературного пиролиза, которая позволит превращать отходы в жидкое горючее, аналогичное дизельному топливу. Также в компании обещали организовать «мусорный десант», который будет следить за нелегальными свалками и чистотой во дворах.

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