Россияне возмутились качеством «татарских треугольников»

На сайте change.org появилась петиция, автор которой призывает заставить сеть магазинов «О'кей» вернуть в продажу эчпочмаки — выпечку треугольной формы с картофелем и мясом из башкирской и татарской национальной кухни — поскольку выпечка в других сетях ему не по вкусу. Портал «Idel.Реалии», обративший внимание на петицию, называет это блюдо татарскими треугольниками.

«Я очень люблю эчпочмаки, но их перестали продавать в "О'кее", они там самые вкусные по сравнению с "Лентой"», — пишет создатель обращения Дмитрий Королев.

Петицию подписали 10 пользователей.

В Казани магазинов сети «О'кей» нет, но они есть в Уфе. «Лента» представлена и в Татарстане, и в Башкирии.

В январе этого года корреспондент Financial Times Макс Седдон, освещавший поездку президента России Владимира Путина в Казань, написал в Twitter о татарской выпечке, которой угощали журналистов. Своим твитом он спровоцировал спор о том, корректно ли называть эчпочмак пирожком. Дискуссии велись как на английском, так и на русском языке. В итоге Седдону посоветовали называть эти блюда выпечкой.

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