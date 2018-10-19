Королева красоты из России снимала туфли посреди дороги и погибла

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, погибла бывшая королева красоты. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Яна Лаврентьева возвращалась из ресторана, где она и ее подруги отмечали день рождения одного из знакомых. На пешеходном переходе женщина остановилась, чтобы снять неудобные туфли. В этот момент ее сбил внедорожник, который на большой скорости выехал на перекресток на красный свет.

«Мы увидели исключительно сильный удар, ее подбросило вверх, затем водитель снова ударил ее и даже не нажал на тормоза», — рассказала подруга Лаврентьевой. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли ее спасти, сообщает KTLA. Через несколько дней она скончалась от полученных травм.

Водитель скрылся с места происшествия. Полиция опубликовала кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых запечатлен его автомобиль, и надеется найти свидетелей, способных его идентифицировать. Родные и близкие погибшей обратились к виновнику ее смерти и призвали его прийти с повинной.

Фото опубликовано @miss_russian_la

Лаврентьевой было 30 лет. Она окончила Университет штата Калифорния в Нортридже и работала логопедом. В 2012 году она победила в конкурсе красоты Mrs Russian LA. У нее остались четырехлетняя дочь и шестилетний сын.

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