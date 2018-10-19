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Россель поддержал появление аэропорта имени Росселя

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Эдуард Россель

Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель не возражает против идеи назвать в его честь аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я все время избирался народом, и против народа я возражать не смогу. Препятствовать не буду. Если будет большинством голосов определяться, препятствовать не буду. Если народ так считает, пусть решает», — заявил Россель.

По словам Росселя, аэропорт Кольцово был построен только благодаря ему. «Я три года занимался усиленно этим делом, пробивал, потому что это не государственные деньги, это частные деньги. И я решил эту проблему. Построил современный аэропорт на 15 миллионов пассажиров в год», — подчеркнул сенатор.

При этом политик отметил, что «всякие имена у нас применяются в большинстве случаев, когда человек умирает», а он «еще не умер».

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, со своей стороны, подтвердил, что Россель имеет «большое отношение» к аэропорту. «При нем аэропорт был построен, там есть большая часть его труда. Строил его Вексельберг, может, тогда Вексельберга», — предположил Ройзман.

С идеей присвоить имя Эдуарда Росселя екатеринбургскому аэропорту выступил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. Россель был губернатором с 1995 по 2009 год.

11 октября стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого 45 аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников.

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