Путин отреагировал на слова о своем вкладе в историю

Российский президент Владимир Путин отметил, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев переоценил результаты его деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал слова узбекистанского президента явным «преувеличением его вклада в историю».

19 октября Мирзиеев после российско-узбекских переговоров отметил Путина как «выдающегося государственного деятеля мирового масштаба». Лидер Узбекистана подчеркнул, что большинство достижений России стали возможны именно благодаря «мудрой, дальновидной и решительной политике» ее президента.

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В свою очередь, российский лидер также добавил, что намерен способствовать укреплению дружественных взаимоотношений с Узбекистаном и следовать достигнутым договоренностям.

Путин прибыл в Ташкент с государственным визитом.

В апреле 2017 года Шавкат Мирзиеев впервые прибыл в Россию в качестве президента Узбекистана. 14 декабря 2016 года он официально вступил в должность по результатам досрочных выборов после смерти 78-летнего главы государства Ислама Каримова.

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