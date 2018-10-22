Рейнджер получил стрелой в лицо, перекусил ее и вынул

В Кении рейнджер Уильям Хофмейр (William Hofmeyr) чудом избежал смерти после того, как местный житель пронзил его лицо стрелой. Его историю рассказало издание Daily Mail.

Мужчина патрулировал окрестности заповедника Масаи-Мара и обнаружил спящего под деревом воина народа масаи. 51-летний Хофмейр разбудил его, чтобы предупредить о бродящем неподалеку прайде голодных львов. Однако масаи не оценил добрых намерений мужчины и выстрелил ему в лицо из лука. Стрела пронзила щеку Хофмейра, весь его рот заполнился кровью. В это время масаи снова заряжал лук, но рейнджер успел добежать до машины, схватить пистолет и сделать два предупредительных выстрела.

Лучник убежал в заросли кустарника, но Хофмейр решил непременно поймать обидчика. На своем внедорожнике он бросился в погоню за масаи через буш.

«Я был в агонии, потому что пернатый конец стрелы выглядывал из окна и цеплялся за каждую ветку. Я не мог вызвать подкрепление, потому что во рту у меня было столько крови, что я не мог внятно говорить. Мне пришлось перекусить стрелу, и это может звучать как сцена из "Рэмбо", но я был чертовски зол и огорчен», — рассказал рейнджер. Он добавил, что за 35 лет службы в армии, полиции, а затем и на должности рейнджера «привык к тому, что в него попадают куски металла».

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Через час погони Хофмейр сдался и поехал в местную больницу. Доктора попытались осторожно извлечь стрелу, но рейнджеру не понравилась их медлительность, и он выдернул ее сам. Медсестра обработала его рану антисептиком, и рейнджер вернулся к работе.

Хофмейр назвал случившееся покушением и связал со своей профессиональной деятельностью. Он объяснил, что за шесть лет работы вместе с коллегами сумел полностью освободить свою часть заповедника площадью 21 тысяча гектаров от браконьеров: «За последний год ни одно животное не погибло от рук браконьеров благодаря нашей бдительности и замечательным рейнджерам, но из-за этого мы нажили врагов». Мужчина добавил, что всегда готов к нападению и переживал только из-за того, что о ранении услышала мать.

Местные полицейские объявили обидчика рейнджера в розыск. Сообщество масаи также помогает в поисках.

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