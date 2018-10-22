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Редакция русского The Hollywood Reporter запустит свой журнал

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Редакция русского The Hollywood Reporter объявила о перезапуске издания. На базе редакции создается самостоятельный журнал «Кинорепортер», первый номер которого будет представлен на VII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года.

Журнал сосредоточится на популяризации российского кино, будет знакомить читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства.

«Мы хотим объективно рассказывать о нашей киноиндустрии, бережно взращивая любовь к нашим отечественным картинам, возвращая зрителей в кинотеатры на российские киноленты, — отметила главный редактор нового издания «Кинорепортер» Мария Лемешева. — Мы продолжим вести и просветительскую деятельность, начатую нами ранее. Уже сейчас мы готовимся к церемонии вручения премии "Событие года — 2018", которая была учреждена по инициативе нашей редакции и завоевала за годы существования авторитет и уважение в профессиональных кругах наряду с премией "Аванс". В самом ближайшем будущем мы также презентуем и ряд уникальных спецпроектов».

При этом, как сообщили в редакции, журнал не ограничится только кинематографом России и стран евразийского пространства. Издание планирует сотрудничать с зарубежным киносообществом и крупнейшими иностранными журналами. Также «Кинорепортер» будет освещать телевизионный контент, события в театральном и музыкальном искусстве.

По словам Марии Лемешевой, опыт и экспертиза, накопленные редакцией за время работы над российской версией журнала The Hollywood Reporter, позволили запустить новое профессиональное российское издание, не прерывая ежемесячного издательского цикла. Таким образом, «Кинорепортер» не только не потеряет аудиторию читателей и друзей The Hollywood Reporter, но и приумножит ее, считает главред. Тем более что в основу «Кинорепортера», по ее словам, будет заложено лучшее из концепции, созданной редакцией для российской версии The Hollywood Reporter.

«Фактически в 2011 году с лицензией мы приобрели только название и возможность льготного доступа к контенту, который создавался нашими американскими коллегами. С самого начала мы приняли для себя стратегическое решение, что содержание и наполнение нашего журнала мы будем создавать полностью с нуля. То, что вы видели в российской версии The Hollywood Reporter, — это все наш авторский подход», — пояснила Мария Лемешева. По ее словам, редакционная повестка всегда формировалась самостоятельно. «Все эти годы зарубежные коллеги высоко ценили российское издание и с точки зрения оформительского решения, и с точки зрения содержания. Мы благодарны за ту творческую свободу, которую они предоставили нашему журналу», — отметила она.

По словам Лемешевой, «Кинорепортер» станет полноправным преемником российской версии The Hollywood Reporter и продолжит работать над укреплением влияния в сфере кино и телевидения в качестве самостоятельного издания.
Первый номер русскоязычной версии журнала The Hollywood Reporter вышел в марте 2012 года, тогда же был запущен сайт thr.ru на русском языке. Редакционным директором и главным редактором является Мария Лемешева, кинообозреватель, журналист, член ФИПРЕССИ, Союза кинематографистов России, Экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации.

Журнал основал авторитетные премии в области кино и телевидения — «Аванс» (самым ярким молодым кинематографистам) и «Событие года», которое занимает одно из важнейших мест в наградном сезоне российского кино.

Осенью 2018 года издатели приняли решение не продлевать лицензию и провести ребрендинг издания.

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