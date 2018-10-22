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Мистера Кредо забрали в полицию

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В Москве задержали певца Александра Махонина, более известного как Мистер Кредо. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полицию вызвали соседи исполнителя. Сообщается, что 45-летний артист слишком громко слушал музыку у себя дома после 23:00.

Уроженец Украины Мистер Кредо известен благодаря узнаваемому сценическому образу: он выступает в черных очках и аравийской куфии. Он автор таких треков, как «Чудная долина», «Медляк», «Мама Азия» и Cosa Nostra.

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