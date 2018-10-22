Маск объявил о скором открытии скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

Первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря. Об этом написал в своем Twitter бизнесмен, миллиардер и глава космической компании SpaceX Илон Маск.

«Почти готов», — отметил предприниматель.

В мае он выложил видео с испытания тоннеля. По словам Маска, автомобили смогут передвигаться по нему со скоростью около 200 километров в час, стоя на специальных электрических салазках. В результате дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса займет всего пять минут.

Предполагается, что под землей будет выстроена 30-уровневая система тоннелей, платформы будут перемещаться в них автоматически.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают пробки в городе.

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