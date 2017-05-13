Илон Маск показал «головокружительное» видео с испытания скоростного тоннеля

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытания скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Запись опубликована на странице бизнесмена в Instagram.

«Внимание, он может вызвать тошноту или головокружение», — отмечается в подписи к ролику. Бизнесмен пояснил, что по такому туннелю автомобили смогут передвигаться со скоростью около 200 километров в час, стоя на специальных электрических салазках. Таким образом дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса будет занимать всего пять минут.

Предполагается, что под землей будет выстроена 30-уровневая система тоннелей, при этом платформы будут перемещаться в них автоматически.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения. В конце января начались работы по бурению.