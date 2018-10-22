Сотни подмосковных предпринимателей прошли дополнительное обучение

Около 1,5 тысячи подмосковных предпринимателей приняли участие в образовательных семинарах «Правовая и финансовая безопасность бизнеса» с начала года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 октября.

«В этом году семинары по правовой и финансовой безопасности бизнеса проведены уже в 20 городах Московской области. Мы видим большой интерес предпринимателей региона к ним. (...) До конца года пройдет еще четыре семинара в муниципалитетах», — рассказал Буцаев.

В ходе семинаров спикеры-практики отвечают на вопросы, связанные, в частности, с получением федеральных и региональных мер поддержки, проверками контрольно-надзорных органов.

В середине сентября Буцаев сообщил, что с начала 2018 года в регионе было зарегистрировано свыше 44,8 тысячи новых предпринимателей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил о необходимости поддержки предпринимательских инициатив. Он отметил, что в регионе уже действуют различные программы для молодых бизнесменов, однако власти не намерены останавливаться на достигнутом. По его словам, молодые и инициативные граждане могут вывести экономику Подмосковья на новый уровень.