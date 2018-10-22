Саакашвили затосковал

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, ныне живущий в Амстердаме, признался, что в Нидерландах ему скучно. Об этом он рассказал журналистам программы «Украинские сенсации», выходящей на канале 1+1.

Политик также пожаловался на дороговизну: так, по его подсчетам, все коммунальные услуги и уборка обходятся ему ежемесячно примерно в 400 евро. Источником заработка Саакашвили назвал гонорары, которые ему платят за чтение лекций в местных университетах. Несмотря на это, он имеет финансовые проблемы и иногда получает деньги от матери.

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В Амстердаме 50-летний Саакашвили передвигается на велосипеде, вместо деловых костюмов носит повседневную одежду, а дома готовит в основном яичницу, картошку и мясо на гриле.

Касаясь темы Украины, политик признался, что часто вспоминает эту страну. «Украина сейчас — во-первых, это значительная часть моей жизни, во-вторых, это люди, которых я полюбил, которые мне нравятся», — пояснил он. Почти все интервью Саакашвили говорил по-русски, лишь изредка переходя на украинский язык.

Михаил Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016 года был губернатором Одесской области. Находясь на этом посту, он регулярно критиковал правительство страны и в итоге перешел в оппозицию к действующей власти. Летом 2017-го политик по решению президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства, но, несмотря на это, в конце того же года он устроил в стране волну массовых протестов. В феврале 2018-го его задержали и выслали в Польшу. После этого экс-губернатор переехал в Нидерланды, откуда родом его жена Сандра Рулофс.

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