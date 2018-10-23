Помощники Трампа сцепились в Белом доме

Охране Белого дома пришлось разнимать главу аппарата администрации президента США Джона Келли и Кори Левандовски, участвовавшего в работе избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, спор между мужчинами перерос в рукоприкладство за дверьми Овального кабинета Белого дома. Это случилось в феврале. Собеседники издания рассказали, что в день происшествия оба мужчины встречались с главой государства на его рабочем месте. По словам источников, Келли начал критиковать Левандовски перед Трампом, а после того, как они покинули президентский кабинет, потребовал вывести его из здания.

Между мужчинами началась перебранка. В какой-то момент Келли схватил советника президента за ворот рубашки и попытался прижать к стене, а затем вытолкать из западного крыла здания. Левандовски, в свою очередь, физическое насилие к главе аппарата не применял.

В Белом доме отказались комментировать сообщения о произошедшем. Левандовски также не делал никаких заявлений. Как отмечает газета, случившееся демонстрирует, какой «хаос Трамп готов терпеть в Белом доме».

В сентябре Келли заподозрили в авторстве статьи для The New York Times с критикой в адрес американского лидера. Кори Левандовски был одним из менеджеров предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!