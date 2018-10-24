ЦБ захотел снизить ставки по кредитам

Банк России предлагает ограничить ставку по кредитам и займам 1 процентом в день. Как сообщает РБК, эти нормы содержатся в подготовленных регулятором поправках в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно законопроекту, новые правила вступят в силу 1 июля 2019 года. После того, как закон будет принят, и до этой даты ставки будут ограничены 1,5 процента в день. Также прописано, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не должна более чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Также согласно поправкам, до июля 2019 предельный размер штрафов не может быть больше, чем 2,5 кредита. С июля 2019 до июля 2020 года предельный размер штрафов ограничен двукратным размером кредита. Впоследствии предельное значение снизится до 1,5 суммы кредита. По существующим нормам, ограничение на начисление процентов и штрафов вступает в силу после того как общая сумма задолженности в три раза превышает сумму займа.

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По словам представителя пресс-службы ЦБ, эти меры направлены на защиту граждан, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях. За счет поправок планируется сдержать темпы роста компаний, которые злоупотребляют рефинансированием и пролонгациями, не проводят качественную экспертизу кредитных рисков и предоставляют займы неплатежеспособным клиентам. «Для таких компаний станет невыгодной работа по старым бизнес-моделям», — заявили представители регулятора.

При этом, «чтобы сохранить возможность для граждан быстро получать в долг небольшие суммы на короткий период времени», ограничения не стали распространять на необеспеченные займы не больше чем на 15 дней, размером не более 10 тысяч рублей.

Банк России еще год назад отметил резкий рост числа клиентов микрофинансовых организаций. На конец сентября 2017 года составило 8,4 миллиона человек, прирост составил 78 процентов за один год. Тогда зампред регулятора Владимир Чистюхин заявил, что ситуацию планируется дополнительно проанализировать.

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