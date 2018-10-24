Умер автор песен Киркорова

В Москве скончался поэт Владимир Дагуров. Об этом сообщается на сайте Центрального дома литераторов.

«Клуб писателей ЦДЛ с глубоким прискорбием извещает, что 22 октября 2018 года на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, замечательный поэт, давний и преданный друг ЦДЛ, добрый и хороший человек. Светлая ему память!» — говорится в сообщении.

Прощание пройдет 24 октября в Ритуальном зале Троекуровского кладбища. Похоронят поэта на Перепеченском кладбище.

Дагуров — автор стихов многих эстрадных песен, в том числе таких исполнителей, как Вахтанг Кикабидзе, Валерий Леонтьев, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский.

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