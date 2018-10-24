Россиян предупредили о новых поддельных купюрах

Фальшивомонетчики начали подделывать новые банкноты номиналом 200 рублей, следует из отчета Центробанка.

Так, в третьем квартале 2018 года были обнаружены три первые подделки.

О фальшивых 2000-рублевых купюрах сообщалось еще в феврале. Банкноты обоих номиналов были выпущены в оборот в декабре 2017 года.

Всего в третьем квартале 2018-го, по данным Центробанка, обнаружено уже более 10 тысяч фальшивых купюр и монет. Чаще всего в России подделывают банкноты достоинством пять тысяч рублей и тысяча рублей, а среди монет — номиналом пять рублей.

В июле 2018 года в России вынесли первый приговор за подделку новых денег. Житель села Новоалексеевка Ивановского района Амурской области хотел расплатиться за бензин на автозаправке поддельной купюрой в две тысячи рублей.

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