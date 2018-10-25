Глава Россотрудничества отметила значимость форума Россия — Франция

Форум развития двусторонних общественных связей между Россией и Францией, открывшийся в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, станет новой страницей в двусторонних отношениях, заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места события.

По мнению Митрофановой, «форум будет способствовать конструктивному диалогу между странами, а также предоставит уникальные возможности для дискуссий по разным направлениям в целях выработки практических решений».

Отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» глава Россотрудничества сказала, что «западные санкции в настоящее время не сильно влияют на работу Россотрудничества, в основном это касается визового режима с США и Великобританией, однако в целом культура может оказаться под санкциям». При этом Митрофанова подчеркнула, что «мы должны продвигать наши ценности в интересах стран, народа, мира».

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже сегодня, 25 октября, начал работу Форум развития двусторонних общественных связей между Россией и Францией. В рамках мероприятия будут подведены предварительные итоги Перекрестного Года русского и французского языков и литературы, а также рассмотрены программы в других областях сотрудничества между двумя странами.

Сотрудничество гражданских обществ двух стран получило новый импульс после встречи в Версале в мае 2017 года президентов России и Франции. Одним из итогов встречи стало рождение нового формата взаимодействия, получившего название «Трианонскй диалог», в координационный совет которого вошли видные общественные деятели двух стран.