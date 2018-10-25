«Союз-2» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз 2.1б» с космическим аппаратом Минобороны успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутник выведен на расчетную орбиту в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Запуск был осуществлен в 03:15 по московскому времени. Им руководил командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

Это третий пуск «Союза-2» с Плесецка в 2018 году. Предыдущий был 17 июня.

Ранее в октябре сообщалось, что стартам «Союзов» может помешать российский закон — необходимо страхование гражданской ответственности. «Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное», — заявил источник в военно-космической отрасли.

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