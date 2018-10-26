Две сладкие хурмы продали почти за пять тысяч долларов

В японской префектуре Аити проданы две хурмы за 540 тысяч йен (более 4,8 тысячи долларов). Об этом сообщает NHK.

Речь идет о хурме сорта тэнкафубу, который впервые поступил в продажу в 2016 году. На создание сорта потратили 11 лет. Кто именно приобрел два плода, не сообщается.

Плоды были проданы на центральном оптовом рынке города Нагоя. Местные жители, ставшие очевидцами торгов, признались, что «только при взгляде на эту хурму уже чувствуют себя богатыми».

В прошлом году хурму этого же сорта продали примерно по такой же цене. Тогда представитель отдела продаж отделения Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Есиюки объяснял, что ценность этого фрукта кроется в его невероятной сладости: «Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса — прим. «Ленты.ру»), то в этом элитном сорте он превышает 18», — рассказывал специалист.

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