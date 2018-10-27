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Акинфеев объяснился за удаление с поля в матче с «Реалом»

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Игорь Акинфеев

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сожалеет о своем поведении в матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, из-за которого получил красную карточку и был удален с поля. Он посчитал, что действовал неправильно. Об этом футболист рассказал в интервью клубной пресс-службе, видеозапись которого опубликована на YouTube.

«Почувствовал обиду сам на себя. Этот выпуск эмоций ненужный, смотришь на себя, думаешь: "Как так?". Башка улетает куда-то. Я на себя был очень зол. Были кадры, что я смеялся, но в душе переживал, просил прощения у ребят. Я не должен себя так вести, я прекрасно это понимаю», — сказал спортсмен.

Встреча с «Реалом» прошла 2 октября и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Полузащитник московской команды Никола Влашич забил единственный гол на второй минуте.

Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте. Он пропустил следующий матч группового этапа с итальянской «Ромой», который прошел 23 октября в Риме. В этой игре армейцы проиграли соперникам со счетом 0:3. На воротах стоял Илья Помазун.

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