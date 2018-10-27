В Германии нашли способ отлавливать забывчивых пенсионеров

Муляж автобусной остановки установили в немецком городе Дуйсбург неподалеку от дома престарелых. Она предназначена для пожилых людей, страдающих деменцией: пожелавшие выехать в город пенсионеры не дожидаются автобуса, забывают о своей цели и возвращаются под опеку учреждения. Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, медсестры дома престарелых нередко слышат просьбу «мне нужно срочно поехать в магазин», характерную для людей со старческим слабоумием. Врачи поясняют, что так они беспокоятся из-за того, что не могут вернуться к прежней жизни. Местная транспортная компания помогла поставить фальшивую остановку, на которой пожилые люди могут ждать автобус.

«Как правило, уже через две минуты они не вспомнят, что куда-то собирались», — говорят сотрудники учреждения.

— DW на русском (@dw_russian) 26 октября 2018, 16:40

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