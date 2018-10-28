Пентагон поставил в Европу крупнейшую с начала века партию боеприпасов

Пентагон поставил на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии около 100 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте базы.

Поставка осуществлена в октябре. «Это крупнейшая партия такого рода после операции "Союзная сила", которая проводилась 1999 году», — пояснил начальник боевых операций MUNS Дэвид Хэд. Тогда американские ВВС совершили более 900 воздушных рейдов в Югославию.

Как отмечается, боеприпасы будут использоваться для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и увеличению военной базы американских ВВС на территории Европы. Кроме того, они должны обеспечить «оперативную реакцию на угрозы со стороны агрессивных игроков».

Авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт американских ВВС, находящийся за пределами страны. Там находится штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.

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