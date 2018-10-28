Меркель заинтересовало пальто Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель задала вопрос президенту России Владимиру Путину на русском языке. Она спросила российского лидера о его пальто, сообщает RT.

«Сибирское пальто?» — поинтересовалась Меркель, увидев, как Путин застегивает верхнюю одежду. Российский лидер ответил отрицательно.

Четырехсторонний саммит лидеров России, Германии, Франции и Турции прошел накануне в Стамбуле. Стороны обсудили сирийское урегулирование.

По мнению участников встречи, долгосрочного мира в Арабской республике можно добиться лишь политико-дипломатическими средствами. Политики отметили, что до конца 2018 года должен быть сформирован конституционный комитет Сирии, который займется реформированием конституции страны.

В мае 2018 года Ангела Меркель приехала в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, вести разговор немецкий политик начала на русском языке. «На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала [Дмитрия] Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи. И все это по-русски», — рассказал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

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