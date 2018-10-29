Светофор в Липецке вспомнил «родину» и заговорил иероглифами

Липецкие техники устранят программный сбой, из-за которого светофор на одной из улиц города начал показывать китайские иероглифы, передает РИА Новости.

Представитель мэрии заверил, что проблема будет устранена в ближайшее время. «Оборудование то ли китайское, то ли корейское, закупалось на конкурсе», — пояснил он в беседе с агентством.

29 октября в сети распространились снимки светофора с улицы Свиридова в Липецке, который вместо русских слов «ждите» или «идите» дублировал сигнальный цвет китайскими иероглифами, сообщал сайт LipetskMedia. Местные жители в шутку предположили, что устройство могло быть заказано на AliExpress.

В феврале жители Ярославской области были шокированы поступившим в эфир центральных телеканалов и радиостанций сообщением с рекомендациями на случай радиационного заражения. Как рассказали в региональном управлении МЧС, запись появилась автоматически из-за сбоя программного обеспечения.

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