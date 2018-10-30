Россия озаботилась кубинскими железными дорогами

Россия поучаствует в восстановлении железных дорог и сопутствующей инфраструктуры на Кубе. Страны подпишут соответствующее межправительственное соглашение, проект которого одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

По условиям соглашения, восстанавливать и модернизировать железнодорожное полотно острова будут совместно РЖД (в лице своей дочерней компании «РЖД Интернешнл») и госкомпания «Железные дороги Кубы». Кроме того, российская компания обучит кубинских специалистов и проведет ряд профильных исследований.

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Финансироваться работы будут из двух источников: за счет кредитов российских банков и средств, хранящихся на специальном счету ВЭБа в Национальном банке Кубы. Этот счет был открыт в 2013 году в рамках соглашения между странами об урегулировании долгов Кубы перед СССР. Общая задолженность на тот момент превышала 30 миллиардов долларов. 90 процентов были списаны, а оставшиеся 10 Гавана обязалась выплачивать в течение 10 лет. Эти средства зачислялись на спецсчет с условием дальнейшего расходования на кубинские инфраструктурные проекты.

Также кубинские власти обязуются освободить российскую сторону от всех налогов и ограничений, в том числе отменить НДФЛ для работников РЖД, участвующих в проекте.

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