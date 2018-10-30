Петербуржцы устроили эротическую фотосессию в кабриолете на «зебре»

Житель Санкт-Петербурга заплатит несколько штрафов за то, что устроил эротическую съемку в кабриолете на проезжей части. Об этом 30 октября сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Полицейские обнаружили видеоролик, размещенный две недели назад в Instagram. На записи водитель остановил кабриолет на красный сигнал светофора на площади Восстания и снимает на телефон девушку, которая позирует в машине в нижнем белье.

Автомобиль стоит на «зебре», а водитель с телефоном прогуливается по проезжей части.

Инспекторы установили личность автомобилиста, им оказался 24-летний житель Петербурга. В отношении молодого человека составили протоколы об административных правонарушениях — за остановку за стоп-линией и выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Нарушителю назначили административные штрафы.

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