Космический телескоп Kepler завершил работу из-за закончившегося топлива

Космическая обсерватория Kepler завершила работу из-за недостатка топлива. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАСА.

Телескоп прослужил более девяти лет. За это время аппарат открыл более 2 600 объектов за пределами Солнечной системы. Ему на смену пришел космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — он был запущен НАСА в апреле 2009 года и предназначен для обнаружения планет, подобных Земле и находящихся в зоне обитаемости, с помощью транзитной фотометрии.

Kepler останется на своей орбите, которая, как утверждают в НАСА, является безопасной для космических полетов.

Kepler — космическая обсерватория NASA, запущенная в 2009 году и предназначенная для поиска экзопланет. В 2013 году у аппарата отказала система ориентации, в результате чего оказалось невозможно удерживать его в правильном направлении. Тем не менее инженерам удалось предотвратить переход телескопа в безопасный режим и приспособить его для выполнения определенного круга задач.

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